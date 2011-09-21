Азаров решил осовременить лозунг «Свій до свого по своє»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что органы государственной власти уделяют ненадлежащее внимание энергосбережению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Очевидно, что в сфере энергосбережения не уделяется надлежащего внимания, нет стимулов и финансовых инструментов, маркетинговой информации, продвижения наших товаров на рынке. Не вижу активной работы в этом направлении в Министерстве экономики и торговли, в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, региональных администрациях. А это является сверхважным делом», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что конечной целью политики энергосбережения должна быть помощь людям меньше тратить на оплату за свет, газ и другие коммунальные услуги.

Также премьер-министр подчеркнул, что расходы энергии в Украине вдвое, втрое больше, чем в развитых странах и покупка дешевых, некачественных импортных товаров слишком дорого обходится не только экономике, но и каждой семье.

«Поэтому старый лозунг «Свій до свого по своє» сегодня нужно наполнить современным технологическим содержанием и маркетингом», - отметил глава правительства.