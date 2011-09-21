Депутат бундестага: украинские власти не против смерти Луценко
Что можно сделать?
Депутат бундестага, официальный представитель фракции партии «Зеленые» по вопросам внешней политики Виола фон КРАМОН требует от Евросоюза принять немедленные меры для оказания медицинской помощи экс-министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона».
«В то время, когда в западных СМИ можно, в первую очередь, увидеть информацию о процессе над Юлией ТИМОШЕНКО, кажется, что о процессах в отношении других членов бывшего правительства уже забыли. К таким относится и Юрий ЛУЦЕНКО», - отметила депутат Бундестага.
В своем заявлении она отмечает, что в последнее время состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО резко ухудшилось. «Судья не дал разрешения на его перевод в больницу, что дает повод подозревать украинское руководство в том, что они готовы к тому, что несокрушимый оппозиционер умрет», - цитируют слова депутата бундестага в «Народной самообороне».
«Мы требуем от Федерального правительства и от Евросоюза принять немедленные меры для предоставления медицинской помощи этому заключенному», - заявила Виола фон КРАМОН.
Текст заявления был направлен из бюро депутата бундестага в адрес народного депутата Украины Владимира АРЬЕВА, отметили в пресс-службе партии «Народная самооборона».