Бойко думает, Россия уже поняла, что надо договариваться

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО убежден, что Россия поняла, что по вопросу ценоообразования на газ с Украиной нужно договариваться.

Об этом он заявил в эфире програмы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«Я считаю, что мы уже прошли наиболее резкий этап, в том числе и в публичной риторике. И пришло осмысление того, что надо договариваться», - сказал Ю.БОЙКО.

По словам министра, учитывая высокий уровень стратегического пратнерства и уровень ответственности за принятие решений, Украина и Росия должны решать спорные вопросы не в судебном порядке, а в результате переговоров.

«Я остаюсь сторонником переговоров и я убежден, что мы в конечном счете копромисс найдем», - отметил Ю.БОЙКО.