Суд над Тимошенко продолжится завтра

В судебном рассмотрении уголовного дела экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 9.30 8 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, перед объявлением перерыва председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ объявил о поступлении в суд договора между НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» о купле-продаже природного газа в 2006-2010 годах.

Р.КИРЕЕВ сообщил, что копия этого договора будет передана всем участникам процесса.

После того, как судья Р.КИРЕЕВ покинул зал заседаний, Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз подчеркнула абсурдность выдвинутых против нее обвинений.

«Я очень надеюсь на то, что все же после сегодняшних моих объяснений в информационном пространстве появится информация о реальной оценке всех бессмысленных обвинений. Это уже переходит все границы: убытков нет, превышения служебных полномочий нет», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что ее защита передаст председательствующему по делу судье Р.КИРЕЕВУ ее показания, изложенные в письменном виде, а также призвала суд закрыть ее уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.

«Это мои показания по делу, но, учитывая их содержание, я прошу их считать заявлением о закрытии уголовного дела по статье 6 Уголовно-процессуального кодекса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

После окончания дачи показаний Ю.ТИМОШЕНКО ее защита обратилась к судье с ходатайством об объявлении перерыва в судебном разбирательстве для отдыха подзащитной после более шести часов дачи показаний и для подготовки к ответам на вопросы участников процесса, однако судья отказал в удовлетворении этого ходатайства и предложил участникам процесса задавать свои вопросы подсудимой.