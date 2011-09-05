Москаль: фракции НУ-НС давно не существует

Народный депутат от НУ-НС Геннадий Москаль считает, что исключить его из фракции не удастся из-за отсутствия кворума. Об этом он заявил сайту "Крым. Комментарии", комментируя информацию о том, что на заседании фракции НУ-НС во вторник может быть рассмотрен вопрос об исключении 21 депутата.

"Фракция "Наша Украина – Народная Самооборона" не может собраться, потому что из 74 депутатов остались единицы, в том числе и я", - заявил он.

"Чтобы было заседание фракции, надо чтоб там было 36 депутатов, но их нет в наличии: все в тушках-душках, ХДС, "Реформы ради будущего", кто - в Партии регионов, кто - внефракционный. 36 человек нет в наличии", - сказал Москаль.

По его словам, за четыре года кворум был всего три месяца, а затем все разошлись по разным политическим квартирам.

Москаль уверен, что фракции НУ-НС как таковой уже не существует. "Есть правое крыло, которое уже давно морально устарело, и его надо гнать из парламента. И левое крыло, которое мешает", - отметил нардеп.

Москаль считает, что во фракции начались "маразматические поиски врагов внутри", а их нужно искать "не внутри фракции, а за ее пределами".

"Это люди которые себя исчерпали, а поднять голос на нынешнюю власть – кишка тонка. На кого надо гавкать? Бей своих, чтобы свои боялись", - подчеркнул он.

"Эта гниль идет от Ющенко и той шоблы-ё..лы, которую он собрал. Так что пошли они к ё… матери. Так и напишите", - приводит его слова Украинская правда.