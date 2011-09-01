Янукович на госуровне поддержал развитие украинского языка

1 сентября Президент Украины своим Указом утвердил положение о президентских стипендиях для учеников, которые лучше всех знают украинский язык и литературу, сообщила УНИАН советник Президента Украины Анна Герман. Отныне ежегодно 1 сентября будут награждаться победители международного литературного конкурса имени Тараса Шевченко, который будет проводиться среди школьников, сказала она. Ежегодно 39 молодых людей – победителей конкурса – будут получать президентские стипендии.

Глава государства, сообщила Г.ГЕРМАН, также сегодня издан указ о первых награждениях для особенно одаренных молодых людей, которые имеют особые успехи в изучении украинского языка и литературы. Среди президентских стипендиатов ученики из Луцка, из Одесской области, из Кривого Рога, Херсона, Ужгорода, Запорожья.

«Поздравляем победителей!» - прибавила Г.ГЕРМАН.