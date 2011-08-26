GW: Януковича в Варшаве спросят о суде над Тимошенко

Во время запланированного визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Польшу одной из тем разговора может стать уголовное дело в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщает «Корреспондент.net» со ссылкой на польское издание Gazeta Wyborcza.

«Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вскоре совершит визит в Польшу, где встретится с Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ. Как сообщил источник агентства РАР в дипломатических кругах, одной из тем разговора может стать уголовное дело в отношении экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО», - пишет Gazeta Wyborcza.

«Информацию о будущем визите ЯНУКОВИЧА в Польшу подтвердили в Посольстве Украины в Варшаве. При этом, как отметила сотрудница посольства Юлия БРОДИЙ, дата визита окончательно еще не согласована», - сообщает издание.

В свою очередь, дипломат из представительства Европейского Союза в Киеве сообщил агентству РАР, что Президент Украины посетит Польшу перед запланированным на конец сентября в Варшаве саммитом инициативы «Восточное партнерство».

«Дипломат сообщил, что одной из важных тем в ходе встречи двух президентов будет вопрос об аресте бывшего премьера и лидера оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО», - говорится в материале.

«Это (арест ТИМОШЕНКО) вызвало обеспокоенность Брюсселя и может заблокировать подписание с Киевом соглашения об ассоциации», - считает Gazeta Wyborcza.

Как известно, 25 августа известный специалист в области конституционного права и прав человека Джон ВОЛШ (Великобритания) посетил заседание Печерского райсуда Киева. Он сообщил, что международные организации по защите прав человека пригласили его присутствовать на судебном заседании из-за того, что к ним обратился ряд представителей европейских стран, которые сетовали на определенные неурядицы с процедурными и процессуальными аспектами этого дела.

«Создается впечатление, что речь больше идет об определенном политическом диспуте, а не юридическом», - заявил Дж.ВОЛШ, отметив, что такого мнения придерживается международное юридическое сообщество.