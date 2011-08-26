У Януковича рассказали, где он брал цифры для The Wall Street Journal

Президент Украины в своей работе, частью которой являются публичные выступления, статьи и интервью, пользуется исключительно достоверной информацией, которая базируется на данных исследований авторитетных отечественных и международных структур. Об этом заявила пресс-служба Президента Украины, комментируя информацию во многих СМИ, что Янукович завысил прирост прямых иностранных инвестиций в 7 раз

Так, в своей статье для издания The Wall Street Journal Президент Украины, характеризуя динамическое развитие украинского государства, отметил, что в прошлом году объем прямых иностранных инвестиций вырос на 35%.

Глава государства привел данные из Доклада о мировых инвестициях Конференции ООН по торговле и развитию. В частности, на стр. 64 идет речь: «Приток прямых иностранных инвестиций в Украину увеличился на 35 %, в связи с улучшением макроэкономической ситуации и возрождением трансграничного достояния российскими компаниями...».

Как отмечает пресс-служба Президента, с полной версией Доклада о мировых инвестициях Конференции ООН по торговле и развитию можно ознакомиться здесь.

Как сообщал УНИАН, несоответствие данных Госкомстата и приведенных цифр в статье Януковича заметило "Зеркало недели. Украина". Учитывая заявление пресс-службы Президента, издание проанализировало и доклад о мировых инвестициях Конференции ООН по торговли и развитию.

Простое сопоставление данных Госстата и ООН о приросте ПИИ не дает однозначного ответа относительно экономических успехов в 2010 году, поскольку эти цифры трудно сравнить. Так, данные за 2008 год отличаются на 80% (в сторону увеличения). А всего за последние пять лет разница составляла почти 10 млрд дол.