Беркут травил оппозицию средством от тараканов? (добавлены фото)

В столичной милиции заявляют, что во время вчерашней попытки сторонников оппозиции прорвать милицейский кордон, кто-то из бойцов «Беркута» применил «какой-то аэрозоль».

Как отметили в комментарии УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве, «кто-то из бойцов «Беркута» действительно применил какой-то аэрозоль, это видно на видео, этот факт очевиден. Но, что это был за аэрозоль, не известно. Возможно средство от тараканов».

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Одновременно в главке отметили, что все оценки действиям правоохранителей и представителей оппозиции, должен дать надзорный орган - прокуратура.

Также в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве отметили, что со своей стороны милиция также изучает все полученные записи, опрашивает очевидцев, в том числе шестерых пострадавших милиционеров.

Напомним, несмотря на запрет суда проводить акции оппозиции в любых местах, кроме парка имени Тараса Шевченко, участники многотысячного митинга, организованного Комитетом сопротивления диктатуре по случаю Дня Независимости Украины, собирались идти пешим ходом в Администрацию Президента, чтобы передать главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ резолюцию, которую они приняли.

Однако бойцы спецподразделения милиции «Беркут» перегородили улицу Владимирскую, чтобы не допустить проход колонны в Администрацию Президента. Также улица была перекрыта автозаками и автобусами с «беркутовцами».

Пресс-служба партии "Батьківщина" заявила, что в центре Киева десятки участников шествия сторонников оппозиции получили травмы в результате применения бойцами спецподразделения милиции «Беркут» слезоточивого газа.

Митингующим не удалось пройти через кордон милиции, и они начали расходиться.

Вместе с тем, около 200 сторонников оппозиции таки пришли на Майдан Незалежности, где провели акцию протеста против действий властей и преследований лидеров оппозиционных партий.

Позже они продолжили акцию на Крещатике возле палаточного городка, установленного возле Печерского районного суда Киева в знак протеста против ареста председателя партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Оба митинга прошли без каких-либо инцидентов.