В Одессе оппозиции запретили возлагать цветы к памятнику Шевченко

Судья Окружного административного суда Одесской области Ольга ТАРАСИШИНА в полном объеме удовлетворила иск исполкома Одесского горсовета о запрете мирных собраний оппозиционных политических сил, запланированных на День Независимости, в том числе церемонии возложения цветов к подножию памятника Тараса Шевченко и проведения митинга в поддержку демократии и законности в стране.

Как заявил корреспонденту УНИАН заместитель председателя городской организации ВО «Батькивщина» Владимир УСОВ, «таким образом одесситов лишили их конституционного права на мирные собрания».

По его словам, «власти в очередной раз постарались превратить суд на фарс: к заявкам партий «Батькивщина», НРУ, ПРП, «Свобода» на проведение мирных собраний в День Независимости суд присовокупил заявления таких организаций, как «Евреи против Гурвица», «Евреи за Иисуса» и им подобных, которые либо не зарегистрированы, либо о деятельности которых никто не знает. Однако это не помешало суду при рассмотрении иска сослаться на то, что между организациями, отмечающими День Независимости, может произойти конфликт, который способен нанести вред гражданам».

«Примечательно, что при этом суд не признал ответчиками по иску представителей партий «Батькивщина» и «Реформы и порядок», хотя наши фамилии указаны в заявках на проведение мирных собраний 24 августа», - отметил В.УСОВ.