Киреев не пускает к Тимошенко личного врача

Судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ опять отказал экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО вызвать к ней личного врача.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в начале судебного заседания Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз обратилась с просьбой дать ей разрешение на сдачу крови ее личному врачу. «У меня продолжаются симптомы неизвестной болезни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она добавила, что не доверяет тем медицинским работникам, которые пытались ее обследовать «по приказу власти».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что право на ее врача является ее конституционным правом. «А тот медицинский консилиум, который собран ЯНУКОВИЧЕМ для меня, это насильственное обследование», - сказала она.

В свою очередь Р.КИРЕЕВ отметил, что суд уже давал разрешение на проведение медицинского обследования Ю.ТИМОШЕНКО. «Но от прохождения этого обследования Вы отказались», - сказал Р.КИРЕЕВ, добавив при этом, что Ю.ТИМОШЕНКО даже подписала акт об отказе.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что никаких актов она не подписывала.