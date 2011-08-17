Эксперт: Ющенко попал в крайне неприятную ситуацию

Национально ориентированный избиратель не простит бывшему Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО участия в процессе против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Так прокомментировал допрос В.ЮЩЕНКО в качестве свидетеля по делу Ю.ТИМОШЕНКО заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

В переданном УНИАН комментарии эксперт отмечает, что персональное участие В.ЮЩЕНКО в судебном процессе над Ю.ТИМОШЕНКО может быть использовано в качестве свидетельства против экс-премьер-министра. Но самым главным последствием прихода В.ЮЩЕНКО в суд будет радикальное ухудшение электоральных перспектив НУНС. «В.ЮЩЕНКО попал в крайне неприятную ситуацию. И дело даже не в сути его показаний, скорее всего, суд их воспримет в пользу выступления прокуратуры. Главным последствием персонального выступления В.ЮЩЕНКО в суде станет снижение и без того мизерных электоральных шансов НУНС. Национально ориентированный избиратель, как бы он ни относился к Ю.ТИМОШЕНКО, не простит В.ЮЩЕНКО таких действий».

В то же время, по мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, технологически процесс над Ю.ТИМОШЕНКО переходит в сферу внутреннего противостояния бывших партнеров по помаранчевому лагерю. «Введение фактора В.ЮЩЕНКО в судебный процесс – технологически правильный ход. Тогда как участие Николая АЗАРОВА в этом деле было лишним. Сегодня же, общество получает картинку персонального противостояния между бывшими главными партнерами по Помаранчевой революции и первыми лицами государства. Это выводит дело Ю.ТИМОШЕНКО в новый формат, удаляющий негатив от В.ЯНУКОВИЧА и Партии регионов. В этой связи можно ожидать и спада активности т.н. группы Калашникова, не способствующей повышению рейтинга ПР в Киеве», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.