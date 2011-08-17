«Україна Майбутнього» предлагает однопартийцам Тигипко должности

Партия «Україна Майбутнього» считает необходимым продолжить свою работу с той частью партии «Сильная Украина», которая не согласна объединяться с Партией регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, «Сильная Украина» в свое время объединила многих людей, которые поддерживают путь либерального развития государства, и далеко не все члены этой политической силы после решения о слиянии с Партией регионов готовы связать свою деятельность с консервативными позициями «регионалов».

Поэтому партия «Україна Майбутнього» готова и приглашает к активному сотрудничеству на местах всех тех членов «Сильной Украины», «которые, как и мы, видят будущую Украину сильным, демократическим и правовым государством, основанным на европейских ценностях».

«Україна Майбутнього» является идеологической партией, которая отстаивает ценности свободы и демократии, и в этой партии невозможно принятие таких решений единолично руководством партии.

«Наиболее активным членам «Сильной Украины» мы готовы предложить руководящие должности в наших организациях. Сегодня как никогда важно объединение людей на основе демократических ценностей, а не вокруг личности лидера», - заявил лидер партии «Україна Майбутнього» Святослав ОЛИЙНЫК.

Как известно, премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что Партия регионов и «Сильная Украина» объединятся в течение двух месяцев.