В День Независимости киевляне увидят Майданс, стритбол и "Фолк мюзик"

По случаю празднования юбилейной 20-й годовщины Независимости Украины власти Киева подготовили городскую программу празднования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, начнется общегородской праздник 24 августа в 10.00 на Крещатике концертом народных коллективов «Фолк мюзик», сразу после которого состоится концерт молодых исполнителей «Поколение U 20». В рамках мероприятия запланировано проведение экстрим-шоу, конкурса граффити, соревнований по уличному футболу и стритболу.

В 16.30 праздничное действо продлится на Майдане Незалежности концертом лучших военных духовых оркестров Украины.

С 18.00 на этой же сцене для киевлян и гостей столицы будут выступать София РОТАРУ, Потап и Настя, Тина КАРОЛЬ, «Мед Хедз», Руслана ЛЫЖИЧКО, «Вторая река», ТНМК и много других популярных исполнителей.

Кроме того, на Майдане Незалежности в этот день будет организовано масштабное выступление победителей проекта «Майданс» из Кировограда.

Завершится праздник военным салютом и фейерверком.

Как сообщал УНИАН, 15 июля стало известно, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом отменил парад 24 августа в Киеве, Керчи, Одессе, Севастополе, а также в городах, где расположены штабы оперативных командований и видов Вооруженных сил Украины.

Президент также постановил отказаться от изготовления памятного юбилейного знака «20 лет Независимости Украины».

Сэкономленные бюджетные средства глава государства поручил правительству направить на финансирование мероприятий по усилению социальной защиты населения, сказано в указе.

Как известно, правительство выделило из госбюджета 177 млн. грн. на мероприятия, связанные с празднованием 20-й годовщины Независимости Украины.