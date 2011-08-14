Юрист, который судится с Януковичем, не намерен сдаваться

Херсонский юрист Дмитрий ИЛЬЧЕНКО, который судится с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ из-за невыполнения им предвыборных обещаний, подал апелляцию в Верховный суд Украины.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам Д.ИЛЬЧЕНКО, он 11 августа подал в ВСУ апелляцию на решение Высшего административный суд Украины (ВАСУ), который отказался признать противоправной бездеятельность Президента В.ЯНУКОВИЧА, проявившуюся в невыполнении его предвыборных обещаний.

Несмотря на то, что в решении ВАСУ было указано, что оно окончательное и не подлежит обжалованию, Д.ИЛЬЧЕНКО таки подал апелляцию в ВСУ.

В апелляции Д.ИЛЬЧЕНКО просит ВСУ принять апелляционную жалобу к рассмотрению, а также отменить решение Высшего административного суда Украины от 21.07.2011 года и вынести новое, которым его иск удовлетворить.

В частности, в иске Д.ИЛЬЧЕНКО просит суд признать противоправной бездеятельность В.ЯНУКОВИЧА в связи с тем, что до сих пор не введены налоговые каникулы для малого бизнеса сроком на пять лет, не произошло снижение НДС до 17% и не осуществлен переход на контрактную службу в армии.

Также истец просит суд обязать ответчика внести в Верховную Раду Украины законопроекты о введении налоговых каникул для малого бизнеса на 5 лет, снижении НДС до 17% безотлагательно, снижении налога на прибыль до 19% безотлагательно, о контрактной армии. И взыскать с ответчика 5 грн. 10 коп. судебных расходов.

Информация о том, принял ли Верховный суд Украины данную апелляцию к рассмотрению, пока отсутствует.

Как сообщал УНИАН, Высший административный суд Украины отказался признать противоправной бездеятельность В.ЯНУКОВИЧА в связи с невыполнением им обещаний, данных накануне выборов главы государства в 2010 году.

Д.ИЛЬЧЕНКО указал в иске, что в своей предвыборной программе В.ЯНУКОВИЧ обещал в случае избрания его Президентом совершить ряд действий, но слова не сдержал, вследствие чего нарушил права истца как избирателя и нанес ему значительный урон.

Рассмотрев жалобу, ВАСУ отказался признать противоправной бездеятельность Президента, отметив, что предвыборная программа кандидата на пост Президента Украины – это средство агитации, которое не является законодательным актом. А поскольку ВАСУ «может признать действия или бездействие соответствующего субъекта властных полномочий противоправными только если им допущено нарушение положений Конституции или законов Украины», судьи пришли к выводу, что оснований для признания противоправным бездействия Президента нет.