Тимошенко на заседание суда не привезли

Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на решение Печерского райсуда столицы о ее аресте.

Как передает корреспондент УНИАН, экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО не привезли из СИЗО в суд, хотя она накануне подавала заявление в суд и руководству СИЗО с просьбой разрешить ей присутствовать на судебном заседании по ее жалобе.

Под зданием Апелляционного суда находятся более полусотни сторонников Ю.ТИМОШЕНКО. Они держат флаги с символикой БЮТ и "Батькивщины", национальные флаги, портреты Юлии ТИМОШЕНКО, цветы, транспаранты "Долой банду от власти!".

Охрану общественного порядка возле Апелляционного суда обеспечивает незначительное количество сотрудников органов внутренних дел.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева с конца июня рассматривает уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО, которое Генпрокуратура обвиняет в превышении власти при заключении газовых контрактов с РФ в 2009 году.

5 августа суд принял решение об изменении меры пресечения в отношении Ю.ТИМОШЕНКО с подписки о невыезде на арест. После этого защита Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла ходатайство об освобождении экс-премьера из-под стражи, однако Печерский суд каждый раз отказывал в его удовлетворении.