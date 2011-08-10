Евродепутат: от процесса над Тимошенко воняет манипуляцией

Депутат Европарламента от Великобратинии Чарльз ТЕННОК называет «позорным» процесс над бывшим премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом он заявил в интервью «Главкому».

«Ю.ТИМОШЕНКО - не гангстер, не преступник. Процесс над Ю.ТИМОШЕНКО позорен, от него воняет манипуляцией системой правосудия. Многие высокопоставленные лица Великобритании и Евросоюза уже выразили глубокую озабоченность по поводу этого суда», - отметил евродепутат.

При этом он привел такой пример: «Гордон БРАУН, бывший премьер-министр Британии, когда-то был министром финансов. В свое время он продал 60% золотовалютного резерва на 3,5 миллиарда долларов по 375 долларов за унцию. Сейчас это золото стоило бы 19 миллиардов. Никто не предлагает преследовать его в уголовном порядке, потому что он сделал политическую ошибку».

Главное же обвинение в адрес Ю.ТИМОШЕНКО, отметил Ч.ТЕННОК, состоит в том, что она заключила газовое соглашение, которое принесло Украине огромные убытки. «Но это политическое решение, которое не подлежит уголовному преследованию. Это народу решать и оценивать ее поступок на выборах. Потому обвинения против Ю.ТИМОШЕНКО смешны», - подытожил политик.

Отвечая на вопрос: «Насколько реально, что после вынесения Ю.ТИМОШЕНКО обвинительного приговора по этому делу, многие украинские чиновники могут оказаться персонами нон-грата в Европе и США?», Ч.ТЕННОК сказал: «Все возможно. Сейчас тяжело говорить о чем-то, пока мы не увидели приговора и окончательного решения суда. Европейский парламент шокирован арестом Ю.ТИМОШЕНКО. Мы уверены, что Ю.ТИМОШЕНКО обвиняют безосновательно, и это очень серьезная проблема».

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева рассматривает уголовное дело по обвинению экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

5 августа судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ постановил взять Ю.ТИМОШЕНКО под стражу.

О политической мотивированности этого решения и своей обеспокоенности в связи с этим заявили, в частности, официальные органы США, Канады, Великобритании, Франции, Испании, России, Германии, Польши, Швеции, а также ОБСЕ, ПАСЕ, ЕНП, депутаты Европарламента и международные правозащитные организации.