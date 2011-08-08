В ЕС довольны газовым контрактом Тимошенко-Путина - они получили газ

Судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО вызывает большую обеспокоенность в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА, который посетил сегодняшнее заседание Печерского райсуда Киева по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

Он отметил, что нынешнее дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО возбуждено в связи с подписанием ею газовых договоров с Россией в 2009 году. По его словам, благодаря подписанию этих контрактов были возобновлены поставки газа в страны Европы.

Ж.ТЕЙШЕЙРА сказал, что таким образом был завершен газовый кризис и «именно поэтому нынешнее дело является для нас очень важным».