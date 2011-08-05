Донецкий партактив «Батькивщины» выезжает в Киев

Донецкий партийный актив областной организации ВО «Батькивщина» выезжает в Киев для поддержки своего лидера Юлии ТИМОШЕНКО и призывает неравнодушных жителей региона к ним присоединиться.

Об этом говорится в заявлении главы Донецкой партийной облорганиации «ВО «Батькивщина» Гарегина АРУТЮНОВА, текст которого передала УНИАН пресс-служба облорганизации.

«Власть во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ упорными шагами движется к своей цели – ликвидации Юлии ТИМОШЕНКО, как лидера оппозиции и главного претендента на победу на парламентских выборах 2012, а затем и президентских выборах 2015 года.- значится в заявлении, - Пренебрегая моралью, не боясь осудительной реакции мирового сообщества и рядовых украинцев, режим давит своих политических оппонентов».

Г. АРУТЮНОВ заявил, что «ни один из нас не должен оставаться в стороне - следует понимать, что арест ТИМОШЕНКО касается не только ее лично».

Глава областной парторганизации считает, что, «если сегодня этот режим ликвидирует ТИМОШЕНКО, то завтра уже ничто не помешает ЯНУКОВИЧУ и Ко (компании) установить в Украине выгодный им тоталитарный режим», та как «оппозиция в тюрьме – это гарантия бесконтрольной власти».

«Всех неравнодушных приглашаем присоединиться к партактиву и непосредственно поддержать Юлию ТИМОШЕНКО в Киеве», - заключено в заявлении.

Данное заявление было зачитано сегодня в Донецке на экстренном совещании по поводу ареста главы партии Юлии ТИМОШЕНКО, а текст передан СМИ.