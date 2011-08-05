Адвокату не дали встретиться с Тимошенко

Адвокат экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ заявляет, что ему отказали во встрече с подзащитной в СИЗО в связи с окончанием рабочего дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.СУХОВ сообщил сегодня журналистам.

«Меня не пустили к Ю.ТИМОШЕНКО, обосновав это тем, что сегодня рабочий день уже закончился», - сказал он.

Ю.СУХОВ предположил, что сможет встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО только в суде 8 августа.

«Как-то согласовать позиции на следующее заседание я уже не успеваю», - сказал он.

В то же время адвокат выразил надежду, что ему удастся передать Ю.ТИМОШЕНКО ее личные вещи.

Ю.СУХОВ также сказал, что ему необходимо согласовать с Ю.ТИМОШЕНКО текст кассационной жалобы на решение суда о ее аресте.

«Понятно, что сейчас мы будем писать ее сами. Но я хотел бы, чтобы кассационную жалобу подала именно Юлия Владимировна. Это будет гарантией того, что она обязательно будет присутствовать в апелляционном суде на заседании. Если подам апелляцию я, то вероятность этого снижается на несколько порядков», - сказал Ю.СУХОВ.

Адвокат также высказал мнение, что ему вряд ли удастся в понедельник вместе с Ю.ТИМОШЕНКО составить кассационную жалобу, поскольку в этот день ее привезут в суд за несколько минут до начала заседания, а после окончания сразу повезут в СИЗО.

При этом он отметил, что срок подачи кассационной жалобы истекает в понедельник, 8 августа.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, Печерский районный суд г. Киева принял постановление об аресте бывшего премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО. Сразу после оглашения постановления ее отвезли в Лукьяновское СИЗО.