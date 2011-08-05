Для автозака с Тимошенко бульвар Шевченко очистили даже от прохожих
17:00, 05 августа 2011Политика
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Движение по улице перекрыто полностью
Автозак в котором арестованну сегодня Юлию Тимошенко везут в СИЗО сопровождают около 300 сотрудников спецподразделения «Беркут». Автомобиль повернул на бульвар Шевченко, который на тот момент уже был освобожден от другого транспорта.
Движение на бульваре было полностью перекрыто для движения транспорта и пешеходов.
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