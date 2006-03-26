На Востоке фиксируются многочисленные нарушения

Блок «Наша Украина» заявляет о нарушениях в ходе голосования в Донецкой и Луганской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель аналитического департамента центрального штаба «Нашей Украины» Анатолий ЛУЦЕНКО на пресс-конференции в Киеве в пресс-центре блока.

По его словам, в первую очередь, вызывает обеспокоенность «повышенная явка избирателей в Луганской области».

В свою очередь, заместитель руководителя центрального исполкома «Нашей Украины» Игорь ЖДАНОВ добавил, что, по информации представителей блока в Донецкой области, фиксируются многочисленные нарушения. В качестве примера он привел нарушение в округе №50 в Донецкой области.

По данным пресс-службы “Нашей Украины”, кроме того, в Донецкой области 88 и 86 избирательные участки расположены вне поля зрения наблюдателей, бюллетени выдаются без паспорта и проверки регистрации, в кабинки заходят по двое. Все эти нарушения зафиксированы на видеокамеру.

В городе Родинское Донецкой обл. (ИО №50, УИК №№ 57-61) голосуют “мертвые души” - зафиксировано 1500 голосов людей, которые не проживают по указанным адресам. Вместе с тем, возле каждого участка стоят десятки людей, которые пришли проголосовать и не нашли себя в списках.

В 47 избирательном округе (г. Макеевка), вопреки решению суда, наблюдателям от "Нашей Украины" отказываются выдавать удостоверение наблюдателей. В 46 избирательном округе (г. Макеевка) на избирательных участках наблюдателями от "Нашей Украины" зарегистрированы лица, которых уполномоченные лица не подавали в списках наблюдателей, и которые не имеют никакого отношения к партии. Такая же информация поступает и с других участков области.

В 39 и 41 избирательных округах (г. Донецк) участковые комиссии запрещают наблюдателям на выборах в областной совет от Донецкой областной организации НСНУ находиться на участках, мотивируя это тем, что на этих участках уже есть наблюдатели от блока "Наша Украина" по выборам в Верховную Раду. Причем, в 41 округе подобные нарушения имеют системный характер. Такая же информация поступает с избирательных участков Новоазовска и Тельманово.

Выездная группа наблюдателей от блока "Наша Украина" установила, что в 39 избирательном округе (г. Донецк) на избирательном участке № 103 (Донецкая гимназия № 72, пр. Васнецова, 2) в избирательные кабинки заходят по 2 человека, никто не контролирует количество заполняемых ими бюллетеней. Члены избирательной комиссии отказываются реагировать на данные нарушения. На данный момент нарушения документируются наблюдателями.

По состоянию на полдень 26 марта в Мариуполе зарегистрирована масса нарушений избирательного права. Информация о правонарушениях поступает постоянным потоком.

В Волновахском районе представители Партии регионов заплатили каждому члену всех избирательных комиссий по 200 грн. Об этом свидетельствуют сами члены комиссий. "Нам дают по 200 гривень. Просто так. Без каких-либо расписок и отчетности нам выдают деньги", - говорят члены комиссий, которые не захотели называть своих фамилий.

В 51 избирательном округе (г. Краматорск) на 52 избирательный участок заходят группы по 10-15 человек, оттесняют очереди, которые образовались на участках, получают пачками избирательные бюллетени и быстро их заполняют, не заходя в кабинки. После этого неизвестные вбрасывают бюллетени в урны для голосования и поспешно уходят с участка. Данный факт зафиксирован наблюдателями от блока "Наша Украина".