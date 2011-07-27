Киреев ушел «думать», арестовывать ли Тимошенко

В заседании суда по рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 13.45 для принятия решения по ходатайству государственного обвинения об изменении меры пресечения в отношении экс-премьера.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ.

После объявления этого решения народные депутаты стали скандировать “ганьба!”.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила суду, что решение об изменении меры пресечения в отношении нее готовилось раньше. “Если сейчас это завершится таким образом, я думаю, что нас, собственно, правильно информировали. Расправа так расправа. Лучше – сразу расстреляйте”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании суда государственное обвинение попросило изменить меру пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Ранее, 22 июля, защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявлял, что судья Р.КИРЕЕВ получил указание от Администрации Президента Украины об изменении меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО с подписки о невыезде на арест.

«Мы получили информацию о том, что в понедельник вечером состоялась встреча между судьей КИРЕЕВЫМ и сотрудниками Администрации Президента, на которой судье КИРЕЕВУ была поставлена беспрекословная задача после проведения допроса нескольких свидетелей изменить мерупресечения и применить к ней арест», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Защитник Ю.ТИМОШЕНКО сообщил, что эта информация была получена от надежных источников.