Оговорка по Фрейду: Кирилл возомнил себя святым и равноапостольным?

Глава Русской православной церкви Патриарх КИРИЛЛ оговорился и назвал князя Владимира своим именем.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло сегодня во время его речи на Владимирской горке в Киеве после молебна, посвященного памяти святого князя Владимира.

«Мы совершили молебен, вспоминая крещение Руси, на том месте, которое символизирует место крещения Руси, где вознесен памятник святому равноапостольному КИРИЛЛУ», - сказал глава РПЦ, поправившись потом: «князю Владимиру».

Патриарх КИРИЛЛ назвал подвигом поступок князя, крестившего Русь. «Что может сравниться по значению с этим великим подвигом – крещение Руси. Какое такое политическое прозрение, столь свойственное многим великим политикам, может сравниться с этим духовным прозрением», - отметил Патриарх. По его словам, Владимир определил духовность народа, путь его исторического развития на тысячелетия.

Патриарх подчеркнул, что сегодня наследники Святой Руси живут в разных государствах. «Они выросли самостоятельно, в пределах своих национальных образований, осуществляя свое историческое предназначение, но сила наша - всегда в Святой Руси, которая живет в наших умах и сердцах. Это духовный генетический код, который мы впитываем с молоком матери, эта та система духовных ценностей, которая обедняет нас», - отметил он.

В ходе своего выступления, Патриарх также благословил Украину. «Пусть Господь благословит Украину, благословит миром, общественным согласием, даст сил преодолеть экономические трудности, трудности политического и социального характера», - подчеркнул глава РПЦ. При этом он высказал уверенность, что все эти трудности для Украины «скоро проходящие».

Кроме того, он пожелал главе Украинской православной церкви Московского патриархата митрополиту Владимиру здоровья и «так же крепко держать посох в руках, как вы его сегодня держите, дабы мирно, благополучно, в соборном единомыслии продолжалось течение жизни Украинской православной церкви».