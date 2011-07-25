Эксперт думает, что Тимошенко демонстрирует неуважение ко всей Украине

Назначение на процесс по делу Тимошенко судьи Киреева свидетельствует о нормальной работе автоматизированной системы распределения уголовных дел между судьями. Об этом в интервью еженедельнику «Закон и бизнес» заявил старший партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Роман Марченко.

"Власть была заинтересована в том, чтобы дело Тимошенко вел более опытный судья", - аргументирует свою позицию адвокат.

Роман Марченко также удивлен поведением Юлии Тимошенко в суде: «Если бы мы или наши клиенты вели себя подобно Юлии Тимошенко и ее представителям, этого бы в зале судебного заседания не потерпел ни один судья».

Комментируя ход процесса, господин Марченко отметил, что судья Родион Киреев действует в полном соответствии с законом, требуя от Юлии Тимошенко стоя обращаться к суду. Адвокат отмечает: «Судья, конечно, соблюдает процесс, но он действует от имени государства и народа, и своим поведением Юлия Тимошенко фактически проявляет неуважение ко всей Украине».