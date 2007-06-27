Богатырева хочет, чтобы Партия регионов шла на выборы самостоятельно
Каникулы используют для подготовки
Лидер парламентской фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА выступает за самостоятельное участие Партии регионов во внеочередных парламентских выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам в Верховной Раде.
Р.БОГАТЫРЁВА сказала, что ее партия намерена использовать парламентские каникулы для подготовки к выборам.
Отвечая на вопрос журналистов, насколько вероятным является проведение выборов именно 30 сентября, Р.БОГАТЫРЁВА напомнила, что Президент, премьер и председатель ВР достигли совместных договоренностей, и ее политическая сила их выполнила. Теперь, по словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, «многие вопросы будут зависеть от наших оппонентов, решений ЦИК».
Что касается участия Партии регионов в выборах, то Р.БОГАТЫРЁВА сказала, что «нам нужно сконцентрировать свои усилия вокруг своей программы, идти на выборы самостоятельно, но это будет коллегиальное решение».