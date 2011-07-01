СМИ: Клинтон считает судебный процесс против Тимошенко политическим

Государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН считает, что судебный процесс над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО является политически мотивированным.

Об этом она сказала сегодня, выступая на министерской конференции Сообщества демократий в Вильнюсе, передает «Украинская правда» со ссылкой на Washington Post.

"КЛИНТОН также выразила обеспокоенность, что судебный процесс над бывшим премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО в Украине является политически мотивированным, и отказом России дать согласие на участие оппозиционной политической партии в ближайших выборах", - говорится, в частности, в публикации.

Как сообщалось, ранее судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ не дал разрешение на поездку Ю.ТИМОШЕНКО в Вильнюс 30 июня.

Ю.ТИМОШЕНКО была приглашена принять участие в конференции «Женщины, которые укрепляют демократию: лучшие практики», организованной Советом женщин мировых лидеров, который прошел вчера в столице Литвы.