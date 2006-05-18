У экс-депутатов отбирают машини

С 26 мая автопарк Верховной Рады Украины прекращает обслуживание народных депутатов четвертого созыва.

Об этом сообщил в интервью журналистам председатель подгруппы по вопросам обеспечения деятельности ВР пятого созыва ее органов и народных депутатов Украины, размещение народных депутатов в зале заседаний парламента Вячеслав КОВАЛЬ.

По его словам, с этой же даты будет прекращено обслуживание комитетов Верховной Рады Украины и запрещен вызов машин Верховной Рады. На вопрос журналистов, смогут ли воспользоваться 26 мая народные депутаты, которые вошли в новый парламент и были в прошлом созыве машиной, В.КОВАЛЬ пошутил, что они «смогут приехать трамваем».