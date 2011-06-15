Народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ заявляет, что его телефон незаконно прослушивал капитан милиции Одесского областного управления Министерства внутренних дел.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии пресс-службы С.КИВАЛОВА.

Как отмечается в комментарии, разрешение на прослушку незаконно инициировал капитан милиции. 6 июня против этого офицера прокуратурой Одесской области возбуждено уголовное дело.

"На сегодняшний день собрано достаточно доказательств, подтверждающих, что капитан милиции, начальник одного из секторов Одесского областного управления Министерства внутренних дел, прибегнув к подделке документов, по заказу пока не установленного лица, организовал незаконное прослушивание мобильного телефона С.КИВАЛОВА. Он официально признан потерпевшим по данному уголовному делу", - говориться в комментарии.

"Это прецедент за все 20 лет независимости в Украине, когда уголовное дело за незаконную «прослушку» телефона возбуждается не по факту, а против конкретного лица. Не в последнюю очередь - из-за откровенной наглости и цинизма, которыми отличились «слухачи». «Прослушку» КИВАЛОВА привязали к первому попавшемуся уголовному делу. Отслеживая действия преступницы из Одесской области, офицер милиции обратился в суд за санкцией на прослушивание, но телефон указал не ее, а С.КИВАЛОВА", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что следствием пока не установлено, кто отдал приказ милиционеру и руководил его действиями.

"Однозначно можно сказать, что это человек, обладающий властью и деньгами. Не исключено, что речь идет о группе злоумышленников, незаконно прослушивающих высших должностных лиц государства. Возможная цель – провокация против самого С.КИВАЛОВА, продажа этой информации заинтересованным лицам внутри страны или иностранным разведкам. Новый преступный бизнес «оборотней» в погонах? По некоторым данным, заказать чью-то прослушку через милицию стоит 5 – 10 тысяч долларов. Несколько дней назад офицер поспешно уволился из органов милиции. Следствие продолжается", - резюмируется в комментарии.