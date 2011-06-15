Добкин говорит, что выберет день, когда его будут рады видеть во Львове

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, скорее всего, откажется от поездки во Львов на годовщину начала Великой Отечественной войны в связи возможным повторением событий 9 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, М.ДОБКИН заявил журналистам, что сомнения по поводу поездки во Львов, которую он планировал осуществить с ветеранами с востока Украины, возникли после заявлений председателя партии «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА. «До вчерашнего дня мои планы были абсолютно неизменны. Но вчера я прочитал заявление ТЯГНИБОКА о том, что разные люди (в том числе и мою фамилию назвал) собираются приехать и топтаться на костях невинно убитых НКВД жителей западных областей Украины. Это не дословно, но близко к тексту. Я понимаю, под каким соусом появилось это заявление, и, скорее всего, 22 июня может стать продолжением 9 мая», - сказал М.ДОБКИН.

Харьковский губернатор отметил, что не хотел бы стать «участником безобразия», произошедшего во Львове 9 мая этого года. «Становиться пособником беспорядков, - сказал он, - которые, я так понимаю, уже заложены в сценарии, я тоже не хочу. Цель, которую я ставил, говоря о поездке, была совершенно иной».

При этом М.ДОБКИН отметил, что, несмотря ни на что, ожидает приглашения от своих львовских друзей.

«Я жду приглашения от своих львовских друзей. Будет приглашение приехать с конкретной целью (а цель мою они знают) - я готов сесть в самолет и прилететь. Если мой приезд осложнит политическую обстановку в этом регионе, я найду любой другой день, когда меня там будут рады видеть», - сказал М.ДОБКИН.