Добкин говорит, что выберет день, когда его будут рады видеть во Львове
Сомнения вызвало заявление Тягнибока
Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, скорее всего, откажется от поездки во Львов на годовщину начала Великой Отечественной войны в связи возможным повторением событий 9 мая.
Как передает корреспондент УНИАН, М.ДОБКИН заявил журналистам, что сомнения по поводу поездки во Львов, которую он планировал осуществить с ветеранами с востока Украины, возникли после заявлений председателя партии «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА. «До вчерашнего дня мои планы были абсолютно неизменны. Но вчера я прочитал заявление ТЯГНИБОКА о том, что разные люди (в том числе и мою фамилию назвал) собираются приехать и топтаться на костях невинно убитых НКВД жителей западных областей Украины. Это не дословно, но близко к тексту. Я понимаю, под каким соусом появилось это заявление, и, скорее всего, 22 июня может стать продолжением 9 мая», - сказал М.ДОБКИН.
Харьковский губернатор отметил, что не хотел бы стать «участником безобразия», произошедшего во Львове 9 мая этого года. «Становиться пособником беспорядков, - сказал он, - которые, я так понимаю, уже заложены в сценарии, я тоже не хочу. Цель, которую я ставил, говоря о поездке, была совершенно иной».
При этом М.ДОБКИН отметил, что, несмотря ни на что, ожидает приглашения от своих львовских друзей.
«Я жду приглашения от своих львовских друзей. Будет приглашение приехать с конкретной целью (а цель мою они знают) - я готов сесть в самолет и прилететь. Если мой приезд осложнит политическую обстановку в этом регионе, я найду любой другой день, когда меня там будут рады видеть», - сказал М.ДОБКИН.