Турчинов: какая тут может быть евроинтеграция?

Первый заместитель председателя партии "Батькивщина" Александр ТУРЧИНОВ считает, что сегодняшняя резолюция Европарпламента адекватна ситуации в Украине.

Об этом А. ТУРЧИНОВ заявил в эфире 5 канала.

"Резолюция вполне адекватна ситуации. Одно дело, когда представители Партии регионов вроде БОГОСЛОВСКОЙ рассказывают ложь и чушь, другое – когда эксперты Евросоюза, которые очень четко изучали ситуацию, очень опасную ситуацию, и, кстати, это констатируется в резолюции, - в Украине сегодня нет честного правосудия ", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, справедливая и независимая судебная система - главный признак, который мог бы подтверждать евроинтеграционные цели Украине.

"О какой демократии, о каком европейском развитии можно говорить для нашей страны, когда граждане Украины – я даже не говорю о политиках, о Юлии ТИМОШЕНКО или о Юрии ЛУЦЕНКО,... у нас 20 тысяч граждан Украины - несколько лет без всякого решения находятся в следственных изоляторах", - отметил политик.

Отвечая на замечание ведущего о том, что европейские институты ни разу не отмечали честность украинских судов, даже когда у власти были представители сегодняшней оппозиции, А.ТУРЧИНОВ сказал: "Не было сказано, что Украина является образцом для всего мира, в то же время, как бы ни критиковали деятельность нашего Кабинета Министров, мы действовали как демократическое европейское правительство. В наши времена не бросали за решетку без обвинений, по политическим обвинениям, не использовали силовые структуры для сведения счетов с политическими оппонентами, и именно поэтому возникла эта резолюция самого уважаемого в Европе парламента, который объединяет все европейские страны, по поводу опасной ситуации в Украине".

"Очень важно, чтобы для страны остался европейский вектор развития... Это - будущее, в то же время, одно дело – говорить об интеграции, об отмене виз, другое - действительно соответствовать тем требованиям, которые нам предъявляет цивилизованное сообщество. Нельзя только путем пропаганды рассказывать, что у нас происходила евроинтеграция. Евроинтеграции не может быть, когда в Украине происходит сворачивание демократии, цензура, ограничение свободы слова, когда ограничиваются экономические свободы, когда существует тотальная коррупция", - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Европейский парламент принял резолюцию о ситуации в Украине «Дела Юлии ТИМОШЕНКО и других членов бывшего правительства». В ней выражается обеспокоенность выборочным правосудием в Украине.

«(Европарламент - УНИАН) обеспокоен ростом выборочного преследования фигур политической оппозиции в Украине, а также применением непропорциональных мер, в частности, в случаях Ю.ТИМОШЕНКО и господина ЛУЦЕНКО, бывшего министра внутренних дел», - говорится, в частности, в документе.