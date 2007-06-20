Янукович посоветовал отдыхать по графику, а не играть в политику

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру Кабинета министров Анатолию ТОЛСТОУХОВУ подготовить протокольные материалы для подведения итогов деятельности правительства в первом полугодии 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение В.ЯНУКОВИЧ дал сегодня на заседании правительства.

«Нужно готовить отчеты, по каким программам у нас есть отставания, что мы не успели сделать. Сейчас рассмотреть все вопросы и обязательно на второе полугодие наметить меры. Что нужно исправить - исправить», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства также посоветовал членам Кабмина «не играть в политику». «Что у нас изменилось? Есть график – идите, пожалуйста, отдыхайте. А кто должен работать – тот будет работать. Всем по графику нужно отдыхать. Не играйте в политику, уважаемые коллеги. Мы должны выполнять свои обязанности, несмотря, как говорят, на любую погоду. Это наша обязанность», - подчеркнул премьер.