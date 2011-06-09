Крымский спикер: слова о ликвидации автономии «вырваны из контекста»

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Владимир КОНСТАНТИНОВ утверждает, что не делал заявлений о возможной ликвидации автономии, и уверяет, что его слова были «вырваны из контекста и искажены».

Об этом говорится в комментарии крымского спикера, переданном УНИАН пресс-центром парламента автономии.

«В средства массовой информации периодически вбрасывается сомнительная с правовой точки зрения и бесперспективная по сути идея о якобы возможной ликвидации автономного статуса Крыма. Так были вырваны из конкретного контекста и искажены мои слова на общественном украино-российском форуме «Взаимодействие-2011» в Ялте. В своем выступлении я, напротив, высказал точку зрения о необходимости расширения полномочий автономии в социально-экономической и других сферах», - говорится в комментарии В.КОНСТАНТИНОВА.

Крымский спикер также напомнил, что автономия признана международным сообществом, ее статус прописан в Конституции Украины и Конституции Автономной Республики Крым, а воссоздание 20 лет назад Автономной Республики Крым в результате прямого волеизъявления граждан на общекрымском референдуме положительно оценивается международными организациями.

«В то же время следует признать, что прожитые 20 лет оправдали не все надежды крымчан, в первую очередь, связанные с улучшением жизни людей. Убежден, что сам по себе автономный статус без его наполнения конкретными полномочиями останется лишь формальностью. К счастью, сегодня это хорошо понимает Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, который уделяет особое внимание развитию полноценной крымской автономии», - подчеркнул В.КОНСТАНТИНОВ и заверил, что «наряду с решением социально-экономических задач Верховный Совет и правительство Крыма будут работать над совершенствованием правовых полномочий нашей республики».

«Хочу подчеркнуть, что, по моему глубокому убеждению, изменение статуса Автономной Республики Крым невозможно. Все попытки ущемить ее полномочия - обречены на провал», - подытожил председатель Верховной Рады АРК.

Как сообщалось, 7 июня в Ялте состоялся украино-российский форум «Взаимодействие-2011», в рамках которого, по сообщениям некоторых СМИ, глава крымского парламента заявил, что руководство Крыма допускает ликвидацию автономного статуса АРК.