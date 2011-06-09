Луценко подозревает, что Пшонка держит Вовка на крючке

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что судья Печерского райсуда Киева Сергей ВОВК имеет непосредственную личную заинтересованность в рассмотрении и вынесении приговора по его делу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам во время перерыва в судебном заседании.

По словам экс-министра, во время, когда он возглавлял МВД, в отношении С.ВОВКА были собраны материалы и возбуждено уголовное дело «за подделку и использование поддельного решения суда, похищение гражданского дела и мошенническое завладение земельным участком».

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, в дальнейшем материалы этого дела были переданы в Генеральную прокуратуру. Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что ему не известна дальнейшая судьба этого дела. Однако, добавил он, если учитывать, что судья продолжает выполнять свои обязанности, то можно допустить, что делу ход никто не дал. В связи с этим экс-министр допускает, что Генпрокуратура таким образом «может держать судью на крючке».

Ю.ЛУЦЕНКО также отметил, что если суд не удовлетворит ходатайство об отводе состава суда, заявленное со стороны адвокатов его водителя, то экс-министр, со своей стороны, в очередной раз будет заявлять отвод судьи С.ВОВКА.