На съезде КПУ ждут делегатов из 35-ти стран

На 44-й съезд Коммунистической партии Украины прибудут делегации коммунистических партий из 35-ти стран мира. Об этом в комментарии УНИАН сообщил второй секретарь Центрального комитета Компартии Украины, народный депутат Украины Игорь АЛЕКСЕЕВ.

«На очередной съезд Коммунистической партии Украины, который состоится 18-19 июня, приглашены наши коллеги и партнеры по международному коммунистическому движению из многих стран мира. По состоянию на 7 июня свое участие подтвердили 35 делегаций коммунистических и рабочих партий. География проживания наших гостей начинается от Бразилии и заканчивается Китаем. Будут представлены и Европа, и Азия, и Латинская Америка», - сообщил И.АЛЕКСЕЕВ.

Второй секретарь ЦК КПУ подчеркнул, что украинским коммунистам будет интересно услышать информацию о той работе, которую проводят их товарищи в других странах мира.

«Конечно же, будет представлена делегация СКП-КПСС во главе с руководителем этого движения, председателем ЦК КПРФ Геннадием ЗЮГАНОВЫМ», - добавил И.АЛЕКСЕЕВ.

Он подчеркнул, что интерес к Коммунистической партии Украины, ее авторитет на международной арене с каждым годом возрастает, о чем свидетельствует широкое представительство иностранных делегаций на партийном съезде.