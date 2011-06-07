Социалисты в ЕП предлагают одернуть Тимошенко и поддержать Януковича

Группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов Европейского парламента предлагает призвать лидера партии «Батькивщина», бывшего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО конструктивно сотрудничать с Генеральной прокуратурой Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в проекте резолюции, подготовленной депутатами Ханнесом СВОБОДОЙ (Австрия), Кристианом ВИГЕНИНЫМ (Болгария) и Мареком СИВЕЦЕМ (Польша) от имени группы. Проект резолюции размещен на официальном сайте Европарламента.

В пункте 9 проекта, в частности предлагается отметить, что Европарламент «призывает членов бывшего правительства Юлии ТИМОШЕНКО сотрудничать с Генеральной прокуратурой корректно и с уважением, воздерживаться от предоставления дезинформации и необоснованных обвинений против государственных властей; категорически отвергает в этом контексте угрозы, выраженные г-жой ТИМОШЕНКО в отношении представителей Генеральной прокуратуры арестовать их в случае ее победы на следующих выборах».

При этом, в следующем пункте проекта резолюции, содержится призыв ко всем политическим силам воздерживаться от любого вмешательства в работу Генеральной прокуратуры.

В проекте резолюции также предусматривается поприветствовать заявления Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что коррупция угрожает модернизации украинской экономики, а также конституционным правам и свободам граждан Украины.

Группа социалистов считает необходимым отметить принятие Верховной Радо Украины в апреле этого года антикоррупционного закона, который должен вступить в силу с 1 июля этого года.

Кроме того, в проекте резолюции содержится приветствие украинскому парламенту в связи с проведенными им 13 мая по требованию фракции БЮТ слушаниями относительно расследования уголовных дел против Ю.ТИМОШЕНКО и бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, назвав это усилиями, направленными на то, чтобы сделать процесс расследования как можно более прозрачным.

В проекте резолюции также содержится призыв к властям Украины избегать любого возможного восприятия того, что судебные меры используются избирательно.

Как сообщал УНИАН, Европарламент на своей сессии 9 июня в Страсбурге планирует провести слушания относительно дел, возбужденных против лидера оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО и членов ее правительства, после чего депутаты планируют принять резолюцию.

На сегодня в Европарламенте зарегистрированы 5 проектов резолюции от 5 групп. Группа Европейских консерваторов и реформистов решила не готовить собственный проект резолюции.

14 октября 2010 года Группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов подписала Меморандум о сотрудничестве с правящей в Украине Партией регионов.