Проект денонсации Харьковских соглашений прошел первое «сито» в ВР
Парубий видит перспективу
Комитет Верховной Рады по иностранным делам на последнем заседании единогласно поддержал законопроект народного депутата, заместителя председателя политсовета партии «Наша Украина» Андрея ПАРУБИЯ по поводу денонсации соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».
По мнению А.ПАРУБИЯ, это - важный шаг, ведь комитет, согласно Регламенту ВР, является главным звеном в рассмотрении законопроекта. «Фактически его решение является определяющим для дальнейшего рассмотрения законопроекта в парламенте», - сказал депутат.
Он напомнил, что когда принимались Харьковские соглашения, Комитет ВР по иностранным делам и Комитет ВР по вопросам европейской интеграции выступили против ратификации этих документов.
«Решение профильного комитета станет поводом для того, чтобы законопроект о денонсации соглашения между Украиной и Российской Федерацией попал в повестку дня парламента уже в ближайшее время. Такой шаг позволит еще раз проанализировать последствия Харьковских соглашений и убедить депутатов своим голосованием денонсировать эти соглашения, поскольку они действуют вопреки национальным интересам Украины», - отметил А.ПАРУБИЙ.
Как известно, 24 марта А.ПАРУБИЙ зарегистрировал в парламенте проект закона о денонсации соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания ЧФ РФ на территории Украины.