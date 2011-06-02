Проект денонсации Харьковских соглашений прошел первое «сито» в ВР

Комитет Верховной Рады по иностранным делам на последнем заседании единогласно поддержал законопроект народного депутата, заместителя председателя политсовета партии «Наша Украина» Андрея ПАРУБИЯ по поводу денонсации соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

По мнению А.ПАРУБИЯ, это - важный шаг, ведь комитет, согласно Регламенту ВР, является главным звеном в рассмотрении законопроекта. «Фактически его решение является определяющим для дальнейшего рассмотрения законопроекта в парламенте», - сказал депутат.

Он напомнил, что когда принимались Харьковские соглашения, Комитет ВР по иностранным делам и Комитет ВР по вопросам европейской интеграции выступили против ратификации этих документов.

«Решение профильного комитета станет поводом для того, чтобы законопроект о денонсации соглашения между Украиной и Российской Федерацией попал в повестку дня парламента уже в ближайшее время. Такой шаг позволит еще раз проанализировать последствия Харьковских соглашений и убедить депутатов своим голосованием денонсировать эти соглашения, поскольку они действуют вопреки национальным интересам Украины», - отметил А.ПАРУБИЙ.

Как известно, 24 марта А.ПАРУБИЙ зарегистрировал в парламенте проект закона о денонсации соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания ЧФ РФ на территории Украины.