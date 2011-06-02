В ПР рассказали, кто и как уговаривал вице-премьера уйти

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что Виктор ТИХОНОВ написал заявление об увольнении с должности вице-премьер-министра по собственному желанию на основании договоренностей с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал сегодня журналистам в парламенте.

«Этот вопрос не в компетенции фракции. Он находится в компетенции Президента и премьер-министра. Насколько я знаю, договоренность между премьер-министром и Виктором Николаевичем (ТИХОНОВЫМ) была личной по этому вопросу. Здесь нет никаких сенсаций, а есть договоренность руководителей, после которых Виктор Николаевич написал заявление. Он не уволен, он ушел по заявлению с занимаемой должности», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, в настоящее время обсуждается несколько кандидатур на должность вице-премьер-министра. «Я не могу их озвучить, потому что из моих уст это прозвучало бы преждевременно», - добавил он.

А.ЕФРЕМОВ также сообщил, что В.ТИХОНОВ продолжит работать в команде действующей власти.

«Ему будет сделано соответствующее предложение. Я думаю, что он без работы не останется, он член нашей команды, он прекрасный человек и я думаю, что он останется в команде и дальше, и у него будет все в порядке», - отметил лидер фракции Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом уволил В.ТИХОНОВА с должности вице-премьера – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.