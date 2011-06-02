Эксперт: на Тихонове «кадротрясение» в правительстве не закончится

Правительство определится с кандидатурой на должность вице-премьер-министра регионального развития и строительства в течение недели, заявил в среду премьер-министр Николай Азаров. В то же время в Администрации Президента не исключают дальнейших кадровых решений. Увольнений правительственных чиновников ожидают и депутаты из фракции Партии регионов.

В администрации Виктора Януковича не исключают кадровых изменений в регионах, об этом заявил начальник Главного управления по вопросам региональной и кадровой политики Администрации Президента Евгений Оноприенко. А во фракции Партии регионов считают, что кадровые изменения будут происходить также и в Кабинете Министров. Об этом Радио Свобода сказал заместитель председателя фракции Вадим Колесниченко.

«Чиновники, которые не отвечают требованиям Президента, будут уволены. Каждый специалист на своем участке отрабатывает те задачи которые есть, но не с такой интенсивностью, которой требует Президент. Отставки будут постоянными, нет никого, как говорят, неприкосновенного», – заявил депутат.

Называть конкретные фамилии министров, которые могут быть освобождены от должностей в ближайшее время, рано, отметил Вадим Колесниченко. В свою очередь, политолог Владмир Фесенко в комментарии для Радио Свобода заметил, что из уст Виктора Януковича звучало много критики в адрес министра обороны Михаила Ежеля, и это не случайно.

«На Тихонове «кадротрясение» в правительстве не закончится. Есть несколько министров, к которым замечания возникают периодически. Например, Министерство обороны. О Ежеле говорят еще с прошлого года и риск для него существует. Была критика и в адрес министра финансов Ярошенко», – отметил Фесенко.

Президент освобождениями министров пытается «выпустить пар», то есть уменьшить протестные настроения среди населения, говорит политолог Вадим Карасев.

«Если будут проблемы с бюджетом, может пострадать министр финансов. Если будут проблемы с недовольством учителей и преподавателей вузов от реформы Табачника, возможно, дойдет очередь и до Табачника. Месидж Президента Януковича такой: каждый чиновник, каждый министр должен бояться, что в любой момент он может быть уволен», – отметил эксперт.

Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Тихонов освобожден от должности указом Президента от 1 июня. Председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что Тихонову предложат новую работу.