Кириленко дал понять, что последнее слово будет за Ющенко

Лидер партии “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО не исключает, что лидеров избирательного списка блока “Наша Украина” будет определять Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Такое мнение В.КИРИЛЕНКО выразил в интервью газете «Зеркало недели»(№ 23 (652) 16-22 июня 2007 года).

“Создаваемый блок является блоком пропрезидентских политических сил. Поэтому не исключено, что последнее слово будет за Виктором Андреевичем (Виктором ЮЩЕНКО)”, - сказал В.КИРИЛЕНКО.

В то же время, лидер “Нашей Украины” утверждает, что вопрос лидера, а также первой пятерки и первой десятки даже не обсуждался. “Я это могу засвидетельствовать как человек, который принимал участие во всех без исключения раундах соответствующих переговоров. Обсуждались лишь вопросы соглашения и ключевых политических документов”, - подчеркнул он.

В.КИРИЛЕНКО также считает, что определение лидера и первой десятки избирательного списка не станет причиной разногласий между партиями, входящими в блок. “Не перессорили до сих пор - надеюсь, что этого не произойдет и в будущем. Собственно соглашение о создании блока и главных принципах согласованы. Остальное - производное. Есть пакет сложных вопросов, решая которые, нужно учесть мнение всех участников процесса. Мы должны решить их без всяких осложнений для общества”, - объяснил лидер “Нашей Украины”.

Он также подтвердил, что распределение квот, обнародованное прессой (54% - «Нашей Украине», 25% - «Самообороне» и 21% - «Правице») является окончательным.