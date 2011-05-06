К акции «Вперед» примкнут предприниматели еще 4 городов

К Весеннему маршу протеста, который состоится в рамках Всеукраинской гражданской акции «Вперед» 19 мая в Киеве, присоединяться общественные организации Дрогобыча, Алчевска, Мариуполя и Кременчуга.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе оргкомитета Всеукраинской гражданской акции «Вперед».

«Совместное гражданское действие в защиту конституционных прав объединяет всю страну», - отметили в координационном совете акции.

В частности, 4 мая Координационный совет общественных организаций предпринимателей Дрогобычского района, объединяющий 16 общественных организаций предпринимателей, на своем заседании принял решение поддержать Всеукраинскую акцию "Вперед" и направить своих представителей на Весенний марш протеста.

Координатор Всеукраинской гражданской акции «Вперед» по городам Дрогобыч и Стрый, член координационного совета общественных организаций предпринимателей Дрогобычского района Сергей АЛИМОВ заявила, что предприниматели намерены принять участие в акции с целью начать реальную борьбу с коррупцией.

«19 мая мы должны быть в Киеве, чтобы сказать стоп чиновничьему произволу, тотальной коррупции и экономическим репрессиям, которые разрушают экономику и обрекают миллионы украинцев на обнищание. Наш гражданский долг - заставить власть начать реальную борьбу с коррупцией, создавать, а не уничтожать рабочие места, обеспечить рост зарплат и пенсий, принять народные реформы в интересах людей, а не чиновников», - заявил С.АЛИМОВ.

Аналогичное решение принято 5 мая на заседании правления Общественного объединения предпринимателей г. Кременчуг «Народная Рада». Как сообщил председатель правления ОО Михаил ВАСИЛЕНКО, все организации, входящие в объединение, единогласно поддержали проведение Весеннего марша протеста 19 мая с требованием принять «Народную реформу» (пакет законодательных инициатив, разработанных по инициативе народного депутата, главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии КОРОЛЕВСКОЙ (фракция «БЮТ-Батькивщина»)).

11 мая состоится общее собрание объединения в поддержку требований акции «Вперед».

Также 5-6 мая присоединиться к Весеннему маршу протеста решили общественные организации Луганской области: независимый профсоюз «Предприниматели Луганщины», Алчевский союз предпринимателей, «Алчевский терен Луганщины», а также Донецкой области: Мариупольская общественная организация «Искренность», общественное объединение«Отечество», общественное объединение «Совесть».

Председатель Независимого профсоюза «Предприниматели Луганщины» Игорь ЗАПРУДСКИЙ считает, что в стране сложилась тяжелая ситуация в сфере прав и свобод. «Мы против узурпации власти, против того, что конституционные права граждан нельзя отстоять в украинских судах, а правой рукой узурпаторов стали контролирующие органы», - отметил И.ЗАПРУДСКИЙ.

«Мы дали карт-бланш этой власти для того, чтобы она занималась экономикой и социальной сферой. Для этого мы наняли их на работу и платим налоги. Мы им дали эту возможность и вправе на основании 5 статьи Конституции требовать отчета за работу. Вот то, что мы будем делать 19 мая. Мы хотим знать, на что идут наши деньги и куда катится наша страна », - подчеркнул И.ЗАПРУДСКИЙ.

Напомним, 28 апреля о поддержке акции «Вперед» заявил крупнейший в Хмельницкой области Профсоюз защиты предпринимательства. 29 апреля к протестующим присоединился «Союз перевозчиков Украины», 5 мая о поддержке акции объявил Всеукраинский комитет «Наступ». Всего, по состоянию на 6 мая об участии в Весеннем марше протеста 19 мая, заявили более 70 общественных организаций и профсоюзов из 17 регионов Украины.

13 апреля в Киеве состоялось собрание Народной коллегии акции «Вперед» с участием более 420 делегатов из всех регионов Украины.

19 мая в рамках акции состоится Весенний марш протеста. Среди требований акции - прекращение антинародных реформ и экономических репрессий, начало реальной борьбы с коррупцией во всех эшелонах власти, принятия народных реформ, разработанных обществом. Также активисты будут добиваться отставки правительства Азарова-Тигипко.

Инициатором разработки пакета законодательных инициатив «Народная реформа» является народный депутат Н.КОРОЛЕВСКАЯ. В состав народных реформ входят законопроекты об упрощенной системе налогообложения, отмене единого социального взноса для работающих инвалидов и пенсионеров, усилении персональной ответственности чиновников за должностные злоупотребления, увеличении прожиточного минимума и ряд других социально-экономических инициатив.