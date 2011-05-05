«Наша Украина» переехала

Политическая партия „Наша Украина” направила в Министерство юстиции официальное сообщение об изменении местонахождения главного партийного офиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, согласно сообщению партии, с ул. Боричев Ток, 22-А, офис переехал на ул. Спасскую, 37, в Киеве.

Министерство юстиции приняло к сведению информацию об изменении местонахождения партии и внесло изменения в Реестр политических партий Украины. Соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщалось, в соответствии с Законом «О политических партиях в Украине», партии должны информировать Минюст об изменениях названия, программы, устава, руководящих органов партии, их адреса и местонахождения в недельный срок после принятия решений по этим вопросам.

Политическая партия „Наша Украина” была зарегистрирована в Министерстве юстиции 22 марта 2005 года и внесена в Реестр политических партий под №112.