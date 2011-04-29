Наша Украина открестилась от коалиции с двумя парламентскими партиями

Председатель политсовета партии «Наша Украина», экс-председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что нынешнее руководство Службы безопасности Украины не понимает, чем спецслужба в современной демократической стране должна была бы заниматься.

Об этом он заявил в эфире программы «Вечер с Николаем КНЯЖИЦКИМ» на ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Причина того, что сейчас происходит (в СБУ), это в действительности непонимание тех, кто руководит службой, чем она в современной демократической стране должна была бы заниматься. Это контрразведка, борьба с терроризмом, но с урезанием всех функций следственных и других карательных, оставшихся в наследство в головах людей, которые думали, что КГБ – это очень важная структура с точки зрения создания государства», - считает В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, три года, на протяжении которых он возглавлял Службу безопасности, были «не лучшими». «В публичной политике я чувствую себя значительно комфортнее. Грущу за дипломатией», - добавил он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что во время его председательствования в СБУ были сокращены управления, которые раньше занимались «политическим сыском», хотя работники этих управлений сохранили свои должности, но «изменили свои функции на борьбу с терроризмом».

По убеждению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, у демократических и патриотических политических сил в Украине есть будущее только после процессов очистки и признания собственных ошибок.

«Надо отказаться от политических симуляций и политических клише. В этом причина поражения демократических сил, в том числе и на последних президентских выборах. Двойные стандарты, политическая коррупция, откровенная ложь. Люди переоценили себя, признали себя вождями, когда в действительности народ верил и хотел перемен. Покаяться желательно перед людьми. Кто был министрами, возглавлял комитеты, областные организации.»,- сказал председатель политсовета «Нашей Украины».

Он также сообщил, что никогда «нашеукраинцы» не будут в коалиции с коммунистами и Партией регионов, «поскольку есть абсолютно противоположное понимание человека и его повседневной жизни». «От частной собственности к пониманию хозяина на своей земле. Что мы не рабсила, что наши дети в Донецке должны учиться, потому что им не только на завод надо…», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.