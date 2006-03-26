Сегодня на избирательном участке №2 округа №28 г. Днепропетровска в 11 часов проголосовала Юлия ТИМОШЕНКО вместе со своим мужем Александром.

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с ними на избирательный участок пришла их дочь Евгения, которая голосует тоже в Днепропетровске, но на другом избирательном участке.

В коротком комментарии для многочисленных представителей прессы Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что сегодня процесс голосования «идет абсолютно нормально, выборы проходят спокойно, люди настроены на честное голосование». Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что сегодня по всей Украине в выборах примут участие не менее 70% избирателей.

Отвечая на вопрос журналистов относительно будущего правительства, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Украина имеет прекрасный шанс получить прекрасное правительство».