Мороз: ВР не будет работать после того, как 150 нардепов сложат полномочия
13:26, 02 июня 2007Политика
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Спикер доволен работой, но не интригами
Парламент в сессионном режиме не будет работать, если будет более 150 заявлений народных депутатов о сложении полномочий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ в г. Славутич Киевской области.
Он отметил, что Верховная Рада «справилась с сессионным планом работы». По его словам, более 80% законов приняты конституционным большинством. А.МОРОЗ подчеркнул, что этот факт опровергает слова о неэффективности работы парламента, а также свидетельствует, что «все это интриги».
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