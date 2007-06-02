Мороз: ВР не будет работать после того, как 150 нардепов сложат полномочия

Парламент в сессионном режиме не будет работать, если будет более 150 заявлений народных депутатов о сложении полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ в г. Славутич Киевской области.

Он отметил, что Верховная Рада «справилась с сессионным планом работы». По его словам, более 80% законов приняты конституционным большинством. А.МОРОЗ подчеркнул, что этот факт опровергает слова о неэффективности работы парламента, а также свидетельствует, что «все это интриги».