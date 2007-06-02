Ющенко призвал оппозицию отказаться от депутатской неприкосновенности

Президент Украины Виктор Ющенко призвал народных депутатов от оппозиции на партийных съездах, которые пройдут сегодня, снять с себя депутатскую неприкосновенность. Об этом глава государства заявил сегодня во время встречи с депутатами в Секретариате президента. "Этим шагом вы должны показать избирателям, что вы находитесь в одной плоскости ответственности с ними, что деятельность правоохранительных органов одинаково распространяется и на них, и на вас", - сказал Президент.

РБК-Украина