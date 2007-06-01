Регламентный комитет ВР забраковал 45 заявлений

Регламентный комитет Верховной Рады Украины заявляет, что в 45 заявлениях депутатов-оппозиционеров о выходе из фракций обнаружены определенные нарушения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время вечернего пленарного заседания сообщила член Регламентного комитета ВР, член фракции Партии регионов Елена НЕТЕЦКАЯ.

Она отметила, что регламентный комитет совместно с аппаратом ВР проводил проверку всех заявлений депутатов от фракций БЮТ и «Наша Украина».

По словам Е.НЕТЕЦКОЙ, оказалось, что почерк на некоторых заявлениях отличается от того, который есть на присягах народных депутатов.

Кроме того, отметила она, заявления трех народных депутатов датированы 18 апреля, но проверкой установлено, что в это время они находились в командировках.

Е.НЕТЕЦКАЯ также сообщила, что некоторые депутаты в своих заявлениях как мотивацию указывают указ Президента о роспуске ВР от 2 апреля. При этом она напомнила, что этот указ уже не действует. «Всего таких неточностей 45», - сказала депутат.

Как сообщал УНИАН, 31 мая фракции «Наша Украина» и БЮТ зарегистрировали в аппарате Верховной Рады заявления о выходе своих народных депутатов из фракций.

По словам лидера фракции “Наша Украина” Вячеслава КИРИЛЕНКО, зарегистрировано 62 заявления от фракции «Наша Украина» и 106 - от фракции БЮТ, а в целом зарегистрировано 168 заявлений.

Сегодня, 1 июня, фракции «Наша Украина» и БЮТ обратились к А.МОРОЗУ с требованием обнародовать эти заявления.