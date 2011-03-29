Донецкий мэр заявляет, что на 2,5 тысячи в месяц он может жить

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО говорит, что ему хватало бы зарплаты в 2,5 тыс. грн.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

Журналисты, обращаясь к мэру, напомнили, что вчера губернатор области Анатолий БЛИЗНЮК заявил, что в настоящее время 2,5 тыс. грн. месячной зарплаты обеспечивают человеку на 100% биологическую норму потребления и спросили у А.ЛУКЬЯНЧЕНКО: «Скажите, а Вам хватало бы этих денег на месяц?». На что городской голова ответил: «Да. Мне хватает».

Присутствовавший на пресс-конференции начальник управления по связям с общественностью Донецкого горсовета Максим РОВИНСКИЙ вмешался в разговор и добавил: «Александр Алексеевич проводит 6,5 дней в неделю в здании горсовета, то есть, он реально только завтракает, обедает и ужинает. Поэтому, я думаю, ему бы точно хватило».

После этих слов А.ЛУКЬЯНЧЕНКО отметил, что в других городах Украины средняя зарплата гораздо ниже, чем в городе Донецке и Донецкой области.

«Вчера я по телевизору смотрел, когда показывали презентацию 100 дней нового мэра города Тернополя, где средняя заработная плата - 1600 грн.», - сказал мэр. И при этом добавил: «Сегодня, кстати, средняя заработная плата в городе Донецке не 2, 5 тыс. грн., а 2 тыс. 780 грн.».

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 марта, председатель Донецкой ОГА заявил, что сегодня 2,5 тыс. грн. зарплаты обеспечивают человеку на 100% биологическую норму потребления. Отвечая на вопрос – «Можно ли человеку со средней зарплатой в области 2,5 тыс. грн. с учетом тотального повышения цен на коммунальные услуги, проезд и на продукты питания, более или менее достойно прожить месяц?», - губернатор сказал: «2,5 тыс. грн. обеспечивают на сегодняшний день нормальную, ну скажем, какую нормальную - обеспечивают потребительскую корзину, которая предусмотрена биологической нормой на все 100%». При этом он добавил, что из этой суммы ежемесячно «53% люди тратят на продукты питания, а на услуги жилищно-коммунального хозяйства – 11%, ну и остальные там продукты длительного спроса и так далее». «Поэтому в нынешних условиях на заработную плату в 2,5 тыс. грн. народ живет», - заключил А.БЛИЗНЮК, делая оптимистичное ударение на последнем слове.

В то же время на недавней своей пресс-конференции 21 марта А. БЛИЗНЮК озвучил, что его годовой доход за прошлый 2010 год составил 400 тыс. грн., то есть, в среднем ежемесячный - 33,3 тыс. грн.

Тогда А.БЛИЗНЮК демонстрировал, как оплачивать коммунальные счета через Интернет и призвал к этому всех жителей региона. На реплику журналистов, учитывает ли он субсидии, губернатор сказал: «Я субсидию не получаю. Как я могу получать, когда у меня больше 400 тыс. грн. годового дохода!».