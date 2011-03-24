Милиция отрицает препятствование завтрашней акции "Могильовщину - геть"

В столичном главке милиции отрицают информацию, которую сегодня распространила ВОО «КУПР» о том, что якобы работники милиции помешали проведению всеукраинской акции «Могильовщину - геть», которая запланирована на завтра, уничтожив импровизированную сцену.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве.

По данным ЦОС, сегодня около 15.15 на улицу Банковую заехал микроавтобус, который подвез 9 деревянных поддонов, из которых шестью гражданами их часть была выгружена ближе к Администрации Президента, а часть - неподалеку от здания Союза писателей Украины.

По словам сотрудников ЦОС, на вопрос работников милиции, что это за поддоны, они получили ответ, что это конструкции для сооружения импровизированной сцены.

В то же время у лиц, которые привезли указанные материалы, не нашлось при себе разрешительных документов от Печерского управления коммунального предприятия «Киевблагоустройство», на основании которых организаторы могут установить, обратившись в КГГА, малые архитектурные формы.

«Никаких таких документов на установление малых архитектурных сооружений не было», - сказали в столичном главке, добавив при этом, что также в ходе выяснения, кому принадлежит имущество, которое было привезено, установить происхождение владельца не удалось из-за отсутствия документов.

«В связи с этим, работниками «Киевблагоустройство» Печерского района эти поддоны были вывезены в соответствии с Кодексом Украины «Об административных правонарушениях».

«Во время этого никаких нарушений общественного порядка не было. Милиция никого не задерживала, никаких драк не было», - заверили в столичном главке милиции.