Организаторы АвтоМайдана просят не поддаваться на провокации

«Всеукраинский автомобильный марш протеста задумывался и осуществляется как мирная акция. Организаторы акции не планируют никаких антизаконных действий и просят не поддаваться на провокационные призывы блокировать административные здания или каким-либо иным способом нарушать закон», - заявляет Андрей ПАНАЭТОВ, член Координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины.

Как говорится в переданном УНИАН заявлении А.ПАНАЭТОВА, сегодня появились заявления различных организаций, не имеющих никакого отношения к организации АвтоМайдана, о намерении привнести в него свои политические требования, призывы блокировать административные здания в Киеве.

«Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины, которую я представляю, не разделяет эти экстремистские требования и просит граждан Украины воздержаться от нарушения общественного порядка. Наши требования в первую очередь экономические и социальные – мы настаиваем на том, чтобы малому и среднему бизнесу оставили возможность работать на едином налоге, прекратили репрессии со стороны контролирующих органов, создали возможности для развития предпринимательства в Украине», - отметил А.ПАНАЭТОВ.

По мнению организаторов автомобильного марша протеста по Украине, провокационные заявления политических организаций, которые хотят использовать активность предпринимателей в своих целях, делаются для того, чтобы дать повод властям путем судебных решений запретить проведение мирных акций предпринимателей и попытаться сорвать торжественное объединение Западной и Восточной колонн Всеукраинского автомобильного марша протеста на Европейской площади Киева, которое запланировано на 25 марта.

«Мы не должны поддаваться на провокации и не дать возможности политиканам использовать предпринимателей в своих целях», - заявил представитель Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины.

А.ПАНАЭТОВ особо подчеркнул, что официальными источниками информации о проведении автомобильного марша протеста по Украине являются сайты Ассамблеи малого и среднего бизнеса http://pidpr.com и http://asambleya.org, где обнародуется оперативная информация о ходе движения автопробега и официальные заявления его организаторов.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что власть ищет повод сорвать удачную с точки зрения PR акцию малого бизнеса.

Как говорится в комментарии эксперта, переданном УНИАН пресс-службой АМС, автопробег в защиту малого и среднего бизнеса оказался очень удачным коммуникативным механизмом, демонстрирующим уровень недоверия общества к власти. В попытках борьбы с этой акции власть прибегает к самым разным, иногда неадекватным методам. «Заявление Коалиции участником Помаранчевой революции (КУПР) относительно намерения блокировать Администрацию Президента стоит расценивать как манипулятивную технологию и провокацию, с целью срыва финишной части акции», - заявил А.ГОЛОБУЦКИЙ, комментируя новость о том, что участники автопробега намерены блокировать Администрацию Президента.

«Насколько мне известно, КУПР не входил в состав организаторов автопробега. Их заявление относительно встречи автопробега и блокировании АП – не более чем провокация. В Днепропетровске власть уже пыталась не пустить машины из колоны в город. И СМИ адекватно отреагировали на это проявление неуважения к правам человека. Поэтому в Киеве, для препятствования финальной части автопробега, власть решила усилиться наличием поводов для своих неадекватных действий», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, «заявление КУПР – это как раз тот случай, когда мелкие провокаторы становятся на службу деструктивной силовой машине. Подумайте логично: какая организация будет заранее предупреждать общественность и власть о своих неправомерных действиях?».

«Стоит только надеяться, что милиция сработает грамотно и оперативно, не препятствуя автопробегу, но, пресекая провокации, составляя протоколы об админнарушениях на их инициаторов», - сказал заместитель главы АМС.

Напомним, участники Всеукраинского автомобильного марша протеста планируют завтра, 25 марта, на Европейской площади в Киеве в 12.30 провести митинг по итогам автопробега «Рушай брате, час вставати!».

На 12.00 запланирован брифинг организаторов автопробега – у входа в Украинский дом (ул. Крещатик, 2).